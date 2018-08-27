В челябинской опере выступит оркестр Республики Татарстан 

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского 18 и 19 сентября даст концерты в Челябинском оперном театре, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу театра.
Южноуральцы смогут насладиться музыкой Александра Дворжака, Франца Шуберта и Петра Чайковского в виртуозном исполнении музыкантов из Казани. Этот коллектив считается одним из лучших оркестров России. Его концерты с аншлагом прошли в Москве, Перми, Оренбурге, Иркутске, Сочи и Тюмени. Симфонический оркестр из Татарстана не раз становился участником международных фестивалей и конкурсов, среди которых «Сrescendo», «Звезды на Байкале», «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», «Черешневый лес», «Безумный день в Японии», «Хибла Герзмава приглашает», «Опера Априори», фестиваль искусств имени П. И. Чайковского в Клину, фестиваль фортепианной музыки Ла-Рок-д’Антерон во Франции.
Во вторник, 18 сентября, в программе — симфония № 5 и концерт № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Солирующую партию исполнит артист Московской филармонии Вадим Руденко. В среду, 19 сентября, оркестр порадует зрителей симфонией № 8 («Неоконченная») Франца Шуберта и концертом для виолончели с оркестром Александра Дворжака. Соло исполнит Борис Андрианов из Московской филармонии. Оба концерта посетят участники Международного делового конгресса, который в эти дни будет проходить в Челябинске.