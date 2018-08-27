В челябинской опере выступит оркестр Республики Татарстан

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского 18 и 19 сентября даст концерты в Челябинском оперном театре, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу театра.

Южноуральцы смогут насладиться музыкой Александра Дворжака, Франца Шуберта Петра Чайковского в виртуозном исполнении музыкантов из Казани. Этот коллектив считается одним из лучших оркестров России. Его концерты с аншлагом прошли в Москве, Перми, Оренбурге, Иркутске, Сочи и Тюмени. Симфонический оркестр из Татарстана не раз становился участником международных фестивалей и конкурсов, среди которых «Сrescendo», «Звезды на Байкале», «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», «Черешневый лес», «Безумный день в Японии», « Хибла Герзмава приглашает», «Опера Априори», фестиваль искусств имени П. И. Чайковского в Клину, фестиваль фортепианной музыки Ла-Рок-д’Антерон во Франции.