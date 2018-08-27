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Уфимская певица, покорившая Лондон и Париж, впервые даст сольный концерт в Уфе
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Уфимская певица, покорившая Лондон и Париж, впервые даст сольный концерт в Уфе 

Собака.ru 27 августа 2018
Фото: Собака.ru
Regina выступит на сцене ГКЗ «Башкортостан» Поп-звезда и уроженка Уфы исполнительница Regina впервые представит на родине сольную программу. Концерт «Прекрасная любовь» назван в честь одноименного альбома, который вышел год назад. Выступление будет состоять целиком из авторских песен исполнительницы, композиций, уже известных слушателям, но во время концерта прозвучат еще и новые песни, со сборника, который только готовятся представить. «Я много раз выступала в России и за рубежом в концертных программах. Но сольное выступление — это большая ответственность. Для меня это очень трепетно, ведь придут люди, которые знают меня лично. К тому же мы презентуем новый альбом», — рассказала нам Regina. На сцене концертного зала «Башкортостан» Regina выступит 12 сентября.
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