Уфимская певица, покорившая Лондон и Париж, впервые даст сольный концерт в Уфе

Regina выступит на сцене ГКЗ «Башкортостан» Поп-звезда и уроженка Уфы исполнительница Regina впервые представит на родине сольную программу. Концерт «Прекрасная любовь» назван в честь одноименного альбома, который вышел год назад. Выступление будет состоять целиком из авторских песен исполнительницы, композиций, уже известных слушателям, но во время концерта прозвучат еще и новые песни, со сборника, который только готовятся представить. «Я много раз выступала в России и за рубежом в концертных программах. Но сольное выступление — это большая ответственность. Для меня это очень трепетно, ведь придут люди, которые знают меня лично. К тому же мы презентуем новый альбом», — рассказала нам Regina. На сцене концертного зала «Башкортостан» Regina выступит 12 сентября.