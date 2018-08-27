Музыкальный театр фольклора «Русская песня» объявляет о начале нового сезона

В постановках прозвучит много музыки и песен, которые позволят маленьким зрителям прикоснуться к самобытному миру народной песенной культуры и услышать образцы русского фольклора.

В репертуаре театра «Русская песня» особое место отводится детским спектаклям, каждый их которых по-своему уникален, но при этом все они знакомят детей с мировой литературой и фольклором, учат понимать и ценить прекрасное, способствуют нравственно-духовному развитию личности.

Главные постановки сезона

Спектакль «Каштанка»по одноименному рассказу А. П. Чехова. Режиссер Юрий Катаев сознательно использует прием «живая книга», благодаря которому зрители слышат оригинальный авторский текст.

Балет «Чиполлино»на музыку Карена Хачатуряна , знакомую всем и каждому по одноименному мультипликационному фильму, вовлекает детей в волшебный мир балета, в котором живут персонажи известной сказки Джанни Родари.

Спектакль «Муха-Цокотуха и ее друзья»на стихи детского писателя Корнея Чуковского погружает маленьких зрителей в атмосферу красочного карнавала, кружит в вихре песен и танцев.

Цикл спектаклей «Маленькие сказки в Бабкином доме»по мотивам русских народных сказок с лирическими и шутливыми народными песнями, веселыми прибаутками и хороводами познакомит детей с традиционными и необычными шумовыми инструментами.

В приоритете театра «Русская песня» — знакомство зрителей с традиционной культурой, поэтому в репертуаре появился фольклорный цикл «Круглый год».

В него входят театрализованные программы, посвященные праздникам народного календаря: «Осень-осень, в гости просим», «Зимушка-зима», «Рождественские колядки», «Ой, Масленица — затейница!», «Ой, Весна-красна», «Березоньку завивали».

Адрес театра:Большая сцена: Москва, Олимпийский проспект, дом 14; Малая сцена: Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 5/9, стр. 2 Подробности на сайте

Фото: пресс-служба театра «Русская песня»