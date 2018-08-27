В Рязанском районе ко Дню города организуют праздничный концерт 

Самодеятельные коллективы и артисты эстрады выступят на праздничном концерте, посвященном Дню города, в Рязанском. Торжество состоится 8 сентября в сквере имени Федора Полетаева. Об этом рассказали в организационном отделе управы района.
— В концерте примут участие районные коллективы и солисты музыкального театра под руководством Геннадия Чихачева. Кроме того, будет организовано вручение благодарственных писем, памятных подарков заслуженным работникам, — отметил представитель управы.
Концерт начнется в 12.00.
Напомним, что сквер расположен по адресу улица Федора Полетаева, дом 24, корпус 1. (мю)