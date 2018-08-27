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Музыка прощается с летом
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Музыка прощается с летом 

Собака.ru 27 августа 2018
Фото: Собака.ru
30 августа Белгородская государственная филармония закрывает сезон «НеслуЧАЙных встреч». В последний музыкальный вечер лета на сцене Ботанического сада НИУ «БелГУ» выступит камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик. Начало концерта в 19:00. Можно быть уверенным в том, что концертная программа подарит слушателям массу приятных сюрпризов и уж точно не оставит никого равнодушным. Как, впрочем, и все музыкальные вечера в рамках проекта «НеслуЧАЙные встречи».
Напомним, что в этом году для зрителей и артистов специально была подготовлена новая сцена с удобным амфитеатром. В течение сезона летних концертов на площадке НИУ «БелГУ» выступили ведущие коллективы и солисты Белгородской филармонии.
Не откажите себе в удовольствии провести один из последних летних вечеров на лоне природы в кругу любителей музыки.
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