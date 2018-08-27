Музыка прощается с летом

30 августа Белгородская государственная филармония закрывает сезон «НеслуЧАЙных встреч». В последний музыкальный вечер лета на сцене Ботанического сада НИУ «БелГУ» выступит камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик . Начало концерта в 19:00. Можно быть уверенным в том, что концертная программа подарит слушателям массу приятных сюрпризов и уж точно не оставит никого равнодушным. Как, впрочем, и все музыкальные вечера в рамках проекта «НеслуЧАЙные встречи».

Напомним, что в этом году для зрителей и артистов специально была подготовлена новая сцена с удобным амфитеатром. В течение сезона летних концертов на площадке НИУ «БелГУ» выступили ведущие коллективы и солисты Белгородской филармонии.

Не откажите себе в удовольствии провести один из последних летних вечеров на лоне природы в кругу любителей музыки.