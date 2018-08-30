Российский роговой оркестр открыл в Калининграде фестиваль «Шедевры мировой классики»

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. / ТАСС /. Российский роговой оркестр открыл в четверг в Калининграде XI Международный фестиваль «Шедевры мировой классики». В исполнении этого уникального музыкального коллектива из Санкт-Петербурга прозвучал реквием «Missa Pro defunctis» русского композитора Осипа Козловского, сообщила ТАСС Алена Мирошниченко — пресс-секретарь Кафедрального собора, который выступает организатором фестиваля.

"Реквием — месса за усопших Осипа Козловского, написанная им 220 лет назад, в 1798 году, на этот раз прозвучала в память об одной из самых страшных страниц в истории Кенигсберга (нынешний Калининград) — бомбардировки его английской авиацией в конце августа 1944 года, в результате которой центр города превратился в пылающие руины", сказала она, отметив, что тогда сильно пострадал и Кафедральный собор 14-го века, который был восстановлен в 1990-е годы.

На концертной сцене исторического Кафедрального собора к 15 музыкантам коллектива из Петербурга, играющим на 106 роговых инструментах, каждый из которых выдает только одну ноту, присоединились Калининградский областной симфонический оркестр, хор Свято-Андреевского храма, камерный хор «Кириллица», титулярный органист собора Мансур Юсупов и солисты филармонии Елена Артамонова Светлана Кручинина , Артем Хачиянц, Александр Дудницкий

"В общей сложности реквием «Missa Pro defunctis» Козловского для солистов, смешанного хора, симфонического оркестра, рогового оркестра и органа прозвучал в исполнении почти 150 музыкантов", — добавила Мирошниченко.