«Артмоссфера», Джон Кейдж и DEREVO: куда сходить на неделе

Антон Адасинский и DEREVO, «Космическая Одиссея» в IMAX, концерт Роджера Уотерса и Международный фестиваль изобретательной музыки — редакция портала Москва 24 выбрала несколько лучших событий недели.

Спектакль «Все вокруг» Моноспектакль Алисы Гребенщиковой по стихам современных авторов. Произведения Веры Полозковой , Михаила Чевега, Али Кудряшовой, Анны Русс, Анны Логвиновой Даны Сидерос , Федора Сваровского объединятся вокруг всеохватывающей постановки Виктора Алферова с Алисой Гребенщиковой в главной роли. Это спектакль о жизни вокруг нас, внутри нас и между нами языком поэзии.

Где: театр «Практика» Когда: 28 августа, 20:00 Концерт Марселя Дюшана и Джона Кейджа в «Гараже» Театр голоса «Ла Гол» исполнит композиции Марселя Дюшана и Джона Кейджа, которые редко звучат вживую. Это фрагменты дюшановской «Зеленой коробочки», кейджевские опусы №67 и №91, а также несколько отрывков из его же «Книги песен» и композиции на стихи Майкла Каннингема

Дюшан и Кейдж — два художника, навсегда изменившие мир искусства. Великий француз в начале ХХ дал старт концептуализму, а американский композитор закрепил достижения своего гениального предшественника. Концерт в «Гараже» позволит прикоснуться к той части творчества мастеров, которая нередко остается незамеченной.

Где: Музей современного искусства «Гараж» Когда: 29 августа, 20:00 Роджер Уотерс в «Олимпийском» В прошлом году основатель группы Pink Floyd после долгого творческого перерыва выпустил полноформатный альбом. Пластинка Is This the Life We Really Want? получилась острым политическим памфлетом, в котором Роджер Уотерс критикует современность. Знатоки тепло встретили альбом, отметив узнаваемое звучание, присущее записям Pink Floyd «золотого периода».

С новым материалом Уотерс впервые выступит в России. Со сцены прозвучат и старые хиты одной из самых влиятельных групп прогрессивного рока.

Где: СК «Олимпийский» Когда: 31 августа, 19:00 Synthposium–5 Международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Synthposium пройдет с 29 августа по 2 сентября на территории завода «Плутон» и Электротеатра Станиславский. Фестиваль представит программу The Nordics, созданную в коллаборации с северными странами. За пять дней на Synthposium свою музыку и перформансы представят 15 скандинавских коллективов.

29 августа в «Электрозоне» выступит норвежский трубач и композитор, пионер future jazz Нильс Петтер Мольваер. В его музыки сочетается свободный джаз, эмбиент, рок и брейкбит. Полную программу можно найти по ссылке.

Где: Электротеатр Станиславский, завод «Плутон» Когда: 29 августа — 2 сентября

"Артмоссфера" Главная выставка III Биеннале «Артмоссфера» откроется на «Винзаводе» 31 августа. В Большом винохранилище представят работы 40 российских и зарубежных художников уличной волны, созданные в ходе арт-резиденции в Москве.

Тема Биеннале звучит как OFFLINE. Она продиктована усталостью от нарастающего информационного потока в мире: коммуникация, познание, секс, война и даже искусство сегодня реализуются преимущественно «онлайн». Художники сформулировали ответ вызовам цифрового мира.

Где: Большое Винохранилище Центра современного искусства «Винзавод» Когда: 31 августа — 14 октября

Театр DEREVO В День театра, 30 августа, в Парке Горького покажут спектакль «Полночный баланс» лауреата «Золотой Маски» Антона Адасинского и его труппы DEREVO. Авангардный театр появился в Ленинграде, переехал в Германию и в Россию приезжает нечасто. Постановки DEREVO с успехом идут на европейских фестивалях, они собрали достойный список престижных премий и наград.

Значительное влияние на DEREVO оказал японский танец Буто. Не ограничиваясь этим, DEREVO смешивает в своих выступлениях на сцене и под открытым небом танец, пантомиму, клоунаду и многие другие выразительные приемы.

Где: Пионерский пруд, Парк Горького Когда: 30 августа, 21:00 Марки Рамон в «Главклубе» Барабанщик Ramones отметит 40-летие своего дебюта на панк-сцене в составе культовой группы. Марки отыграет насыщенную программу, в которую войдут лучшие песни хулиганской формации. Компанию Рамону составит экс-гитарист Bad Religion Грег Хэтсон. В свое время Ramones взорвали рок-сцену, опередив свое время на много лет вперед. Теперь гости «Главклуба» смогут убедиться в том, почему нью-йоркскую команду неспроста называют The Beatles от панка.

Где: «Главклуб» Когда: 30 августа, 20:00 "Космическая Одиссея 2001 года" в IMAX Шедевру Стэнли Кубрика в этом году исполняется 50 лет. По этому случаю на экраны выходит отреставрированная версия «Космической Одиссеи» в формате IMAX. Лента по праву считается одной из самых загадочных и эстетских работ в истории кинематографа. Это грандиозное полотно с трудом поддается пониманию и спустя полвека сохраняет мощный заряд творческой энергии и глубокой философии.

Где: кинотеатры Москвы Когда: с 30 августа