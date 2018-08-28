«Буратино» и «Тайну запечного сверчка» представят на Приморской сцене Мариинского театра

Первый спектакль пройдет 1 сентября.

Первые спектакли проекта « Валерий Гергиев — детям» в новом сезоне пройдут в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра 1 и 2 сентября. Детскую афишу откроют постановки из цикла авторских спектаклей музыковеда Ольги Пикколо «Музыка песчаных сказок»: «Буратино» для детей 3-6 лет (1 сентября, 12:00, 15:00) и «Тайна запечного сверчка» для детей 3-10 лет (2 сентября, 12:00, 15:00).

20 октября (12:00, 15:00) самым юным зрителям будет представлен ещё один интерактивный спектакль из цикла — «Снежная королева» для детей 3-8 лет. Масштабное событие пройдёт 21 октября в Большом зале театра: Симфонический оркестр Приморской сцены под управлением главного дирижёра театра Павла Смелкова представит симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк», чтец — Ольга Пикколо.

В предновогодние дни юных зрителей ждут тематические спектакли из цикла «Музыка песчаных сказок»: 21 декабря в 12:00 и 15:00 — «Щелкунчик» для детей 3-10 лет, 22 и 23 декабря в 12:00 и 15:00 — «Рождественский лучик» для детей 5-12 лет.

Одна из задач проекта — приобщение детей и юношества к миру классической музыкальной культуры, раскрытие их творческих способностей. Спектакли цикла «Музыка песчаных сказок» содержат множество игровых моментов, принимая форму то волшебного путешествия, то увлекательного квеста. Фрагменты классической музыки «нанизываются» на канву классических и авторских сказок ведущей — Ольги Пикколо. Художник студии песочной анимации Оксана Калинко создаёт завораживающие картины перед зрителями. Песок слоями наносится на стекло — так создаются причудливые образы, которые плавно перетекают из одного в другой, а с помощью проектора изображение передаётся на экран.

В сезоне 2017/18 в Малом зале театра в программе проекта были показаны семь спектаклей из цикла «Музыка песчаных сказок», рекомендованных для детей от трех до 15 лет. Интерес к событиям у приморской публики оказался очень высок — все спектакли прошли при полных залах.