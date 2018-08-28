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«Неподражаемая!»: 63-летняя Орнелла Мути сыграет в русском балете
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«Неподражаемая!»: 63-летняя Орнелла Мути сыграет в русском балете 

Teleprogramma.pro 28 августа 2018
Фото: Teleprogramma.pro
63-летняя итальянская актриса Орнелла Мути (Ornella Muti), который советский зритель полюбил за яркую роль в фильме «Укрощение строптивого» сыграет в русском балете «Хрустальный дворец».
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Вторая молодость Орнеллы МутиКак преобразилась звезда с помощью пластической хирургии и косметологии, разменяв седьмой десяток. Как сообщают СМИ, любимица миллионов, актриса Орнелла Мути сыграет российскую императрицу Анну Иоанновну в балете с элементами оперы «Хрустальный дворец». Премьера постановки ожидается 10 сентября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Зрителей ждет яркое представление с участием звезды мирового балета Ивана Васильева. «Хрустальный дворец» поставлен на музыку композитора Алексея Шора.
Кроме того, уже в следующий понедельник в «Метрополе» пройдет презентация балета «Хрустальный дворец». После пресс-конференции состоится небольшой концерт: в исполнении звезд классической музыки — Вадима Репина, Филиппа Копачевского, Бориса Андрианова, и Сергея Догадина, Также прозвучит музыка из балета «Хрустальный дворец».
Ранее Орнелла Мути не раз признавалась в любви к России, говоря, что она впитала ее с молоком матери, русской по происхождению. Ее бабушка и дедушка были родом из Санкт-Петербурга, откуда потом переехали жить в Эстонию.
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