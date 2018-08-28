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3 сентября ансамбль La Voce Strumentale сыграет на «Стрелке» произведения Генделя и Вивальди
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3 сентября ансамбль La Voce Strumentale сыграет на «Стрелке» произведения Генделя и Вивальди 

Strelka Magazine + ещё 1 28 августа 2018
Фото: Strelka Magazine
​Вечер классической музыки состоится во дворе института впервые.
Ансамбль La Voce Strumentale представит «Времена года» Вивальди, а также арию Флавии и дуэт Столы и Метелла из оперы «Силла» Георга Генделя в барочном исполнении вокалистов — лауреата премии Bonborti и конкурса имени Баха в Лейпциге Дмитрия Синьковского и Лилии Гайсиной, солистки Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченкоча-Данченко, участницы театрального проекта Кирилла Серебренникова «Платформа».
«Аутентичная манера исполнения произведений эпохи барокко — это другая философия, отличающаяся от «ультраромантических» традиций исполнения данной музыки в XX веке. И ключ скорее не в жильных струнах и коротких смычках, а в подходе с чистого листа, в изучении языка, материалов и всего бэкграунда того времени и вырабатывании своего собственного почерка», — рассказал основатель La Voce Strumentale Дмитрий Синьковский.
Исторические струнные инструменты делают звучание ансамбля, выступающего на лучших площадках Европы, максимально близким к традициям эпохи барокко.
Первые 100 билетов на вечер классической музыки можно приобрести на сайте «Стрелки» по специальной цене 1,5 тысячи рублей, после этого цена будет подниматься.
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