Солистка музыкального театра представила библиотеку Южнопортового на фестивале «Книжное лето»

В рамках фестиваля библиотек ЮВАО «Книжное лето», который состоялся в Таганском парке, гости увидели выступление солистки музыкального театра имени Покровского Амаль Осаки, которая представляла библиотеку № 121 района Южнопортовый.

— На фестивале от библиотеки Южнопортового района выступила лауреат международных конкурсов, солистка музыкального театра имени Бориса Покровского Амаль Осака. Также посетители увидели номера детского театра танца, хора русской песни, групп «Голова» и «Уроборос», — заявил руководитель сектора по связям с общественностью ЦБС ЮВАО Алексей Тепляков

По его словам, сегодня на базе библиотек юго-востока столицы работают множество танцевальных, музыкальных, дизайнерских и литературных студий. (ео)