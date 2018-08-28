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Музыкальный фестиваль Booking Machine Festival состоялся в «Коломенском»
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Музыкальный фестиваль Booking Machine Festival состоялся в «Коломенском» 

Управа района Нагатинский затон 28 августа 2018
Фестиваль современного хип-хопа «Booking Machine Festival» прошел в музее-заповеднике «Коломенское» 25 августа.
Мероприятие организовало агентство «Booking Machine», которое создал и возглавил рэп-исполнитель Oxxxymiron. Ранее он не работал над подобными проектами, поэтому это первый фестиваль для объединения. Помимо того, что Oxxxymiron был в числе организаторов, он еще и выступил на сцене музея-заповедника. Это первый концерт Oxxxymironа в текущем году, так что фанаты рэпера не могли его пропустить. Кроме него, на сцене «Коломенского» выступили другие артисты объединения «Booking Machine».
Редактор газеты «Нагатинский затон» связался с гостем фестиваля, студентом МПГУ Александром Куликовым и расспросил его о прошедшем концерте.
— Организация самого фестиваля была на высочайшем уровне, артисты выкладывались на полную, да и люди тоже, — рассказал редактору Александр Куликов. — Приятно было оказаться среди единомышленников и рэперов такого класса. На фестиваль я пошел не ради одного Oxxxymironа. Я очень ждал выступления Маркула, Порчи, Томаса Мраза, Бонеса. Хотя Oxxxymiron мне, безусловно, очень нравится. Меня приятно удивил Lil Gnar, очень самобытный исполнитель, расстроил больше всего Локимин, от него ждал большего драйва. Его манера исполнения мне не понравилась. Фестиваль произвел на меня большое впечатление, я надеюсь, что он станет ежегодным.
На странице фестиваля в соцсетях его гости благодарят за выступления артистов и заодно жалуются на неудобства. Организаторы говорят, что учтут недостатки и в следующие разы разместят фуд-корты и постараются решить проблему с большими очередями. Это позволяет поклонникам рэпа надеяться, что первый фестиваль «Booking Machine» не станет последним.
Фото: страница фестиваля в соцсетях.
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