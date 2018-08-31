На концерте памяти Карузо выступили солисты театра «Новая опера»

В этот вечер на сцене выступили солисты Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова — Георгий Васильев Нурлан Бекмухамбетов , вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова . Прозвучали произведения из репертуара великого певца — арии из опер итальянских композиторов и неаполитанские песни.

Георгий Васильев — выпускник Академии хорового искусства им. В. Попова (Москва), где также окончил аспирантуру (класс профессора Д. Вдовина). Солист московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова и Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорф).