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На концерте памяти Карузо выступили солисты театра «Новая опера»
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На концерте памяти Карузо выступили солисты театра «Новая опера» 

Волга Ньюс + ещё 1 17 часов назад
В этот вечер на сцене выступили солисты Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова — Георгий Васильев и Нурлан Бекмухамбетов, вместе с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова. Прозвучали произведения из репертуара великого певца — арии из опер итальянских композиторов и неаполитанские песни.
Георгий Васильев — выпускник Академии хорового искусства им. В. Попова (Москва), где также окончил аспирантуру (класс профессора Д. Вдовина). Солист московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова и Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорф).
Нурлан Бекмухамбетов в 1997 году с отличием окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова. В 2005 году — аспирантуру Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (научный руководитель Ирина Архипова). С 1996 по 2000 гг. — солист Саратовского театра оперы и балета. В 2001 году дебютировал в Государственном академическом Большом театре России в опере «Борис Годунов». Работал солистом Национальной оперы имени Мусы Джалиля (Казань). С 2004 года — солист Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова.
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