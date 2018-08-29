Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета пройдет на Дону

Шестой международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет в Ростовской области с 20 по 22 сентября.

Как сообщает пресс-служба Российского концертного агентства, в рамках фестиваля в Ростове-на-Дону состоятся выступления Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Один из концертов, в которых Юрий Башмет примет участие как дирижер и альтист, впервые пройдет в Таганроге.

Участниками фестиваля станут греческий скрипач Джониан Элиас Кадеша, виолончелистка из Германии Констанция фон Гутцайт, гитарист Евгений Финкельштейн , актер театра и кино Григорий Сиятвинда

В сообщении отмечается, что в рамках фестиваля впервые в Ростове-на-Дону пройдет Международная академия струнных инструментов.