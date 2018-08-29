Ещё
Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета пройдет на Дону
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета пройдет на Дону 

АиФ Ростов + ещё 1 29 августа 2018
Фото: АиФ Ростов
Шестой международный музыкальный фестиваль народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет в Ростовской области с 20 по 22 сентября.
Как сообщает пресс-служба Российского концертного агентства, в рамках фестиваля в Ростове-на-Дону состоятся выступления Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Один из концертов, в которых Юрий Башмет примет участие как дирижер и альтист, впервые пройдет в Таганроге.
Участниками фестиваля станут греческий скрипач Джониан Элиас Кадеша, виолончелистка из Германии Констанция фон Гутцайт, гитарист Евгений Финкельштейн, актер театра и кино Григорий Сиятвинда.
В сообщении отмечается, что в рамках фестиваля впервые в Ростове-на-Дону пройдет Международная академия струнных инструментов.
АиФ Ростов: последние новости
Ростовский репер Баста спел на вымышленном языке «Донскую театральную трилогию» представят в Москве в сентябре «Онегин» из Молодёжного театра выходит «в люди»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Самые тошнотворные фильмы в истории кино3
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение