Московская областная филармония открывает новый сезон 

В концертной программе примут участие пианисты Александр Гиндин и Олег Калагуров.
Московская областная филармония откроет новый сезон программой «Все лучшее в музыке: от классики до джаза!» 5 сентября, передает портал «Подмосковье сегодня».
В исполнении ведущих артистов и коллективов в концертном зале Дома правительства Московской области прозвучат шедевры русских и зарубежных композиторов-классиков, джазовые пьесы, фолк-музыка, песни советских композиторов, рок-хиты и многое другое.
Зрители смогут увидеть также яркую музыкально-хореографическую композицию.
Завершит концертную программу финалистка шоу «Голос» Ангелина Сергеева.