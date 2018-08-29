Московская областная филармония открывает новый сезон

В концертной программе примут участие пианисты Александр Гиндин и Олег Калагуров.

Московская областная филармония откроет новый сезон программой «Все лучшее в музыке: от классики до джаза!» 5 сентября, передает портал «Подмосковье сегодня».

В исполнении ведущих артистов и коллективов в концертном зале Дома правительства Московской области прозвучат шедевры русских и зарубежных композиторов-классиков, джазовые пьесы, фолк-музыка, песни советских композиторов, рок-хиты и многое другое.

Зрители смогут увидеть также яркую музыкально-хореографическую композицию.