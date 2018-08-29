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Более 100 тыс. билетов продали на концерты в МКЗ «Зарядье» за 1,5 месяца
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Более 100 тыс. билетов продали на концерты в МКЗ «Зарядье» за 1,5 месяца 

РИАМО 29 августа 2018
Фото: РИАМО
Свыше 100 тысяч билетов реализовано на предстоящие мероприятия в московском концертном зале «Зарядье» за полтора месяца с момента старта продаж, сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.
В среду в столичном театре «Геликон-опера» проходит заседание совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций.
«Еще месяца не прошло с открытия концертного зала «Зарядье», а уже 100 с лишним тысяч билетов продано на разные концертные мероприятия», — сказал Кибовский.
Московский концертный зал «Зарядье» — современный мультифункциональный концертный комплекс, который по своим техническим и акустическим параметрам не имеет аналогов среди других концертных залов России. Его строительство завершилось 11 июня текущего года.
В отличии от существующих академических площадок, пространство залов МКЗ «Зарядье» может трансформироваться, что позволяет проводить мероприятия любых форматов: от концертов классической музыки и оперных постановок до современных мультижанровых проектов.
Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.
Торжественное открытие концертного зала «Зарядье» состоится 8 сентября и станет одним из главных событий празднования Дня города Москвы.
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