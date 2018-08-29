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В Черемушках пройдет концерт восточного танца
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В Черемушках пройдет концерт восточного танца 

Управа района Черемушки 29 августа 2018
Фото: Управа района Черемушки
Начало нового творческого сезона ознаменует собой концертную программу, где участники театра восточного танца «Аль-Джана» покажут себя и даже устроят небольшой мастер-класс. Концерт «Очарование востока» пройдет в центре культуры и искусства «Меридиан» 1 и 2 сентября в 17:00.
Ведущий творческий коллектив города Москвы театр восточного танца «Аль-Джана» приготовил для своих поклонников чудесный подарок. «В концерте вы увидите групповые и сольные номера разных стилей: классический ракс-шарки, саиди, балади, табла, фольклорные танцы, шааби, а также гавайский и цыганские танцы», — передают организаторы.
Приглашенные солисты-мужчины в паре с руководителями групп Аллой Максимовой и Анной Ечкиной порадуют зрителей лирическим и эстрадным дуэтами из прошедших спектаклей. По окончании концерта все желающие примут участие в 15-минутном мастер-классе по базовым движениям восточного танца.
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