В Черемушках пройдет концерт восточного танца

Начало нового творческого сезона ознаменует собой концертную программу, где участники театра восточного танца «Аль-Джана» покажут себя и даже устроят небольшой мастер-класс. Концерт «Очарование востока» пройдет в центре культуры и искусства «Меридиан» 1 и 2 сентября в 17:00.

Ведущий творческий коллектив города Москвы театр восточного танца «Аль-Джана» приготовил для своих поклонников чудесный подарок. «В концерте вы увидите групповые и сольные номера разных стилей: классический ракс-шарки, саиди, балади, табла, фольклорные танцы, шааби, а также гавайский и цыганские танцы», — передают организаторы.

Приглашенные солисты-мужчины в паре с руководителями групп Аллой Максимовой и Анной Ечкиной порадуют зрителей лирическим и эстрадным дуэтами из прошедших спектаклей. По окончании концерта все желающие примут участие в 15-минутном мастер-классе по базовым движениям восточного танца.