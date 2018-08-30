«Джазовая провинция», Леонид Винцкевич и Игорь Бутман в Курске

С наступлением осени в строй возвращается всеми любимый Международный фестиваль «Джазовая провинция». В Курске он пройдёт вот уже в 23-й раз. Открытие нового сезона ознаменовалось концертом-презентацией, который состоялся 27 августа в Москве. В этом году формат мероприятия было решено несколько изменить. Концерты начнутся раньше — в сентябре, продлятся до ноября месяца. Проходить будут не как обычно, несколькими вечерами подряд, а четырьмя концертами с перерывами между ними в пару недель. Есть вероятность, что концертов в Курске будет и больше.

Из-за отсутствия стабильного финансирования, к сожалению, имена всех иностранных участников фестиваля до сих пор не известны. По данными официальной группы «Джазовой провинции» в ВКонтакте точно примут участие Игорь Бутман со своим квинтетом, Давид Гольщиков и его ансамбль, квартет из Германии South Quartet, трио Dock In Absolute из Люксимбурга, дуэт знаменитого голландского саксафониста Пауль ван Кеменаде и самой востребованной бразильской барабанщицей Марией Португал, коллектив из Нового Орлеана Stooges Brass Band, московский скрипач, играющий на пятиструнной электроскрипке, вокалист, шоумен, композитор, аранжировщик и продюсер музыки фанк Феликс Лахути.

Фестиваль, как и раньше, кроме Курска состоится ещё в десяти городах:

5 сентября — Белгород, Филармония.

6 сентября в 19:00 — Курск, Филармония, «Свиридовский зал».

27 октября — Курск, Филармония, «Свиридовский зал».

28 октября — Брянск, «Театр драмы им. А. К. Толстого».

29 октября — Орел, «Драматический театр им. И. С. Тургенева».

31 октября — Тула, Филармония.

2 ноября — Владимир, Филармония.

3 ноября — Воронеж, Филармония.

3 ноября — Подольск, ДК «Октябрь».

4 ноября — Липецк, «Дом народного творчества, искусства и кино».

5 ноября — Воронеж, Филармония.

6 ноября — Белгород, Филармония.

7 ноября — Курск, Филармония, «Свиридовский зал».

8 ноября — Москва, «Дом композиторов».

9 ноября — Тула, Филармония.

10 ноября — Москва, Клуб «Эссе».

10 ноября — Липецк, «Дом народного творчества, искусства и кино».

11 ноября — Владимир, Филармония.

13-14 ноября — Санкт-Петербург, Филармония джазовой музыки.

14-15 ноября — Подольск, ДК «Октябрь».

16 ноября — Москва, Царицыно.

17 ноября — Курск, Филармония, «Свиридовский зал».

18 ноября — Воронеж, Филармония.

По материалам KurskTV.ru.