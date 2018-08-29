В библиотеке на Врубеля проведут вечер оперы

В библиотеке № 25 им. Всеволода Иванова на улице Врубеля пройдет концерт с участием артистов Музыкально-драматического театра под руководством Руфата Назимова. Солисты исполнят арии, песни и романсы.

— В программе — сцены и арии из опер «Любовный напиток», «Снегурочка», «Царская невеста», а также песни и романсы из камерных программ, — сообщил сотрудник администрации библиотеки.

Мероприятие пройдет 13 сентября в 18.00 по адресу улица Врубеля, 13. Вход свободный. Справки по телефону: 8 (499) 158-59-86. (мю)