В Израиле пройдет традиционный фестиваль вокальной музыки

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости . В этом году фестиваль вокальной музыки в Израиле в деревне Абу-Гош состоится с 27 сентября по 1 октября.

Фестиваль, одно из ярчайших музыкальных событий Израиля, проходит с 1992 года в деревне Абу Гош, недалеко от Иерусалима. Этот праздник музыки бывает два раза в год и длится, как правило, от трех до пяти дней.