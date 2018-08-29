Ещё
В Израиле пройдет традиционный фестиваль вокальной музыки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Израиле пройдет традиционный фестиваль вокальной музыки 

РИА Новости + ещё 2 29 августа 2018
Фото: RTourNews.ru
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В этом году фестиваль вокальной музыки в Израиле в деревне Абу-Гош состоится с 27 сентября по 1 октября.
Фестиваль, одно из ярчайших музыкальных событий Израиля, проходит с 1992 года в деревне Абу Гош, недалеко от Иерусалима. Этот праздник музыки бывает два раза в год и длится, как правило, от трех до пяти дней.
Гости фестиваля смогут услышать как классические музыкальные произведения, среди которых: «Орфей и Эвридика» Глюка, «Страсти по Матфею» Баха, «Реквием» Моцарта, так и современные композиции XX века, например, Пола Маккартни и Джона Леннона. Концерты состоятся в Бенедиктинском монастыре и в церкви Кирьят-Йеарим.
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон Российские госкомпании отнимут небо и деньги у "Боинга" Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью супруга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение