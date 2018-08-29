Театр «Новая опера» в Москве открывает сезон премьерой «Жизнь за царя» Глинки 

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова в среду представит первую премьеру нового сезона — оперу в концертном исполнении Михаила Глинки «Жизнь за царя». Об этом сообщил журналистам директор театра Дмитрий Сибирцев.
"Наконец-то наш театр обратился к еще одной опере Михаила Ивановича Глинки — как многие помнят, одной из визитных карточек театра в свое время была «Руслан и Людмила». Хотелось, чтобы Глинка все же на нашей сцене присутствовал, тем более Евгений Владимирович Колобов был горячим приверженцем именно русской оперы. И конечно, мы обратили внимание, что опера «Жизнь за царя» 25 лет на московской сцене не появлялась", — отметил Сибирцев.
Режиссером постановки выступил Алексей Вэйро. В ней задействованы солисты театра Евгений Ставинский, Ирина Боженко, Алексей Татаринцев, Юлия Меннибаева и другие. Директор театра также сообщил, что у труппы есть «большое желание одеть оперу», то есть представить ее в виде полноценного спектакля. «Надеемся, что следующей осенью мы это сделаем», — отметил он.
Музыкальный руководитель постановки Андрей Лебедев подчеркнул, что «Жизнь за царя» станет редким случаем, когда в спектакле задействован весь хор театра — около ста человек. «Ведь сначала у Глинки была идея сделать ораторию, а потом уже он решил сделать оперу. Конечно, участие хора здесь огромное», — сказал он.
В новом сезоне зрителей «Новой оперы» также ждут премьеры «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини 21 и 23 октября, «Поругание Лукреции» Бенджамина Бриттена и детской оперы «Продавец игрушек» Алексея Шурыгина во втором полугодии.
Сибирцев не исключил, что ко дню рождения Александра Пушкина в следующем году театр превратит сценическую версию оперы «Пушкин» Константина Боярского, с которой «Новая опера» успешно гастролировала в Великобритании, в полноценный спектакль. «Нашим солистам очень нравится эта музыка, и они задали вопрос, можно ли это осуществить на нашей сцене еще раз и сделать это полноценным спектаклем», — рассказал глава театра.