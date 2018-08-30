Музыки старинной волшебство

Театр Сац проводит третью международную Академию OPERA OMNIA.

Хотите узнать, какую музыку любили наши предки? Как было принято ее исполнять, на что делались акценты, что подразумевалось под словом «гармония» и в чем отличие гармонии средневековой от нынешней? Нет проблем, и машина времени для этого не нужна. Можно просто присоединиться к открытым урокам, лекциям и другим публичным мероприятиям форума аутентичного исполнительства — международной Академии старинной музыки Opera Omnia. Курс академии охватит практически все сферы исполнительства: вокал, сценическую речь и движение, особенности сценографии и режиссуры.

Все это стало возможным благодаря Театру Сац. Нынешняя Академия проводится им уже в третий раз, ну а кроме того, любители необычного могли оценить постановки старинных опер, осуществленные на сцене театра руководителем Академии — Эндрю Лоуренсом-Кингом.

Сегодня Театр Наталии Сац можно назвать настоящим центром барочной и ренессансной оперы в Москве: здесь можно не только услышать старинные оперы, но и увидеть их в полноценном сценическом, а не концертном, воплощении — и не в формате фестивального разового показа, а как репертуарные спектакли, которые регулярно появляются в афише. Это стало возможно благодаря тому, что вот уже несколько лет театр возглавляет Георгий Исаакян , один из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и барокко в России, режиссер, который поставил целый ряд старинных партитур, среди которых: «Альцина» и «Геракл» Георга Фридриха Генделя , «Китаянки» Кристофа Глюка, «Орфей» Клаудио Монтеверди , «Игра о душе и теле» Эмилио де Кавальери, «Любовь убивает» Хуана Идальго де Поланко и другие. «Как ни странно, первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение», — говорит он. Близким другом Театра Наталии Сац, центра старинной оперы в современной музыкальной России, стал Эндрю Лоуренс-Кинг, один из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира, лауреат премий Grammy, Echo, Gramophone, основатель ансамбля The Harp Consort, создатель Академии старинной оперы Opera Omnia в Театра Наталии Сац. Под его музыкальным руководством в театре были осуществлены такие постановки, как «Игра о душе и теле» Эмилио де Кавальери (1600) — первая итальянская опера, «Любовь убивает» Хуана Идальго де Поланко (1660) — первая испанская опера.

Георгий Исаакян и Эндрю Лоуренс-Кинг вместе создали на базе Театра Наталии Сац Академию старинной оперы Opera Omnia.

— В России интерес к барочной музыке возник относительно недавно, и в основном прикосновения к этой богатейшей культуре носят разовый характер: привозят европейский спектакль по старинной опере, все смотрят его как некий образец, и его увозят. Но так техникой не овладеешь. С одной стороны, наша академия носит аутентичный, исследовательский характер, с другой — неразрывно связана с живым театром, — рассказывает Георгий Исаакян. — На занятиях прорабатываются конкретные партитуры, проводятся мастер-классы для инструменталистов, вокалистов, режиссеров, музыковедов. Заканчивается же каждая сессия показом подготовленной со студентами постановки. В прошлом году ею стало театральное исследование-реконструкция утраченной оперы Клаудио Монтеверди Аrianna a la recherche («Ариадна — в поисках утраченного»). Студенты академии этого года будут работать над партитурой оперы Генри Перселла «Король Артур».

Расписание осенней сессии Opera Omnia

2–11 сентября — мастер-классы всемирно известных мастеров музыки барокко Эндрю Лоуренса-Кинга, Хавьера Диаз Латорре, Майкла Чанса и Тани Скок для вокалистов, инструменталистов, артистов, музыковедов. Участие по регистрации: https://www.facebook.com/katerina.antonenko или https://www.opera-omnia.net/kingarthur2018

2 сентября — лекция Георгия Исаакяна «Режиссер в барочной опере в современном музыкальном театре» \ 12:00, Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац 3 сентября — лекция Эндрю Лоуренса-Кинга на тему «Дирижер в барочной опере в современном музыкальном театре» \ 12:00, Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац 2–3 сентября — конференция Round Table Academy, посвященная Генри Перселлу \ 14:00–18:00, Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац 3 сентября — Гала-концерт студентов осенней сессии Академии старинной музыки Opera Omnia. В программе — произведения Генри Перселла \ 19:00, Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац 6 сентября — Гала-концерт всемирно известных мастеров барочной музыки: арфиста-виртуоза, основателя ансамбля The Harp Consort, лауреата премий Grammy, Echo и Gramophone маэстро Эндрю Лоуренса-Кинга, легендарного контратенора, директора The Grange Festival Майкла Чанса, испанского гитариста, профессора кафедры старинных щипковых в ESMUC Хавьера Диаз Латорре, и Тани Скок, специалиста по барочному танцу. \ 19.00. Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац 12 и 13 сентября — заключительный показ студентов осенней сессии Академии старинной музыки Opera Omnia: Генри Перселл, «Король Артур» \ 19:00 Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац