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Очень неожиданный Стоянов
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Очень неожиданный Стоянов 

Вечерняя Москва 12 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу 1 сентября на «Квартирнике НТВ у Маргулиса» специально для зрителей НТВ Народный артист Российской Федерации… споет свои лучшие композиции!
Да-да, никакой ошибки: это именно тот Юрий Стоянов, советский и российский актер театра и кино, автор, постановщик и исполнитель ролей (совместно с Ильей Олейниковым) в телевизионной юмористической программе «Городок»!
Евгений Маргулис вспомнит, как впервые узнал о том, что Юрий Стоянов отличный музыкант. А актер поделится своими впечатлениями о том, как хозяин «Квартирника» просил его прийти к нему: «Мы как-то с Женей Маргулисом были на одном концерте в Санкт-Петербурге. У меня сел голос, и я подумал: зачем мне петь таким голосом? Я просто вышел на сцену и начал играть на гитаре. И уже тогда он начал меня уговаривать прийти к нему в „Квартирник“. Полгода уговаривал. В итоге я согласился. В начале своей программы Женя представил меня публике как музыканта, — так и сказал: „Сегодня я хочу вас познакомить с музыкантом Юрием Стояновым!“. Это было очень рискованно. Я подумал: „может сразу поклониться и уйти?“ Но раз об этом сказал Женя Маргулис, то я ему доверяю».
Юрий Стоянов расскажет о том, как начиналась его карьера, о шефских концертах на заводах, где платили за выступление производимой продукцией. Также гость «Квартирника» вспомнит, почему получил двойку за сочинение о профессии папы, поделится воспоминанием о своих школьных проделках.
Во время беседы Евгений Маргулис и Юрий Стоянов затронут темы служения в театре, гастролей и, конечно, артист поделится опытом обучения игры на гитаре. А также поведает всем присутствующим о своем единственном мастер-классе по музыке от известного музыканта Алексея Кузнецова.
Разумеется, ведущий и его гость не обойдут вниманием Илью Олейникова, который долгие годы работал вместе с Юрием. Они вспомнят первый совместный концерты артистов, обсудят совместное творчество, а Евгений Маргулис расскажет о том, как познакомился с Ильей.
— Юрий Стоянов! Актер, писатель, поэт, ведущий и эта сторона его деятельности известна давно, но… Конечно же есть скелет в шкафу, о котором мало кто знает, Юра-отменный гитарист и музыкант от Бога! Мы знакомы много лет, и я не разу не видел его поющим, и лет 5 назад, на юбилее Жванецкого, он вышел на сцену с гитарой и просто сыграл и спел так круто, что я долго не мог прийти в себя от изумления! Я конечно затаился как охотник, и стал ждать удобного момента, чтобы напасть и затащить на «Квартирник». И — получилось, да здравствует Юрий Николаевич! Я реально его поклонник, а вы? — поделился Евгений Маргулис.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с Юрием Стояновым в субботу 1 сентября в 00:05.
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