Песни Кобзона навсегда останутся с нами, заявил Мединский

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81 году жизни.

"Уважаемая Нинель Михайловна, уважаемые Андрей Иосифович и Наталья Иосифовна, примите самые глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшим вашу семью горем. Если о ком-то можно сказать «жизнь как песня» — это об Иосифе Давыдовиче. Его песни и его поступки от первого мгновенья до последнего не расходятся друг с другом. Его песни — о том, что была бы страна родная и нету других забот. И его жизнь — такая же", — говорится в телеграмме министра.

Мединский отметил, что в трудные для страны дни Иосиф Давыдович всегда был там, где нужен людям больше всего.

"Он даёт изнурительные многочасовые концерты для наших бойцов в Афганистане. Он первым идёт спасать людей в захваченный террористами «Норд-Ост». Он приезжает с концертами и помощью к своим землякам в воюющий Донбасс", — подчеркнул министр.

Мединский отметил, что певец, на протяжении долгих лет мужественно борясь с тяжёлым недугом, продолжал работать и показывать миллионам и миллионам почитателей своего таланта образец феноменальной внутренней силы, неугасимой любви к жизни, к людям, к искусству.

"Люди уходят. Песня остаётся с человеком. Жизнь и песни Иосифа Давыдовича Кобзона остались с нами навсегда", — заключил он.

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