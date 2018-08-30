Песни Кобзона навсегда останутся в нашей памяти, заявил депутат Рады

Народный артист СССР, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни.

"Невозможно перечислить наши любимые песни, которые навсегда останутся в нашей памяти в его исполнении. Кобзон — это целая эпоха, это целая история", — написал Шуфрич в Facebook.

По его словам, «когда уходят гении, остается горькое чувство пустоты». Шуфрич выразил соболезнования семье и близким Кобзона. «Глубоко скорблю со всеми, кто сегодня переживает боль от этой утраты», — добавил он.

Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте в справке РИА Новости >>