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Художественный руководитель театра имени Сац рассказал о планах на сезон
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Художественный руководитель театра имени Сац рассказал о планах на сезон 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Детский музыкальный театр имени Наталии Сац откроет 54-й сезон 14 сентября, по ходу сезона запланировано несколько премьер, рассказал худрук театра Георгий Исаакян в четверг на сборе труппы.
"Первая премьера сезона состоится в конце октября. Я вместе с музыкальным руководителем Валерием Платоновым и художником Ксенией Перетрухиной представим оперу Клаудио Монтеверди «Орфей». Этот спектакль станет единственной в Москве постановкой этого шедевра старинной добарочной музыки и пройдет в необычном пространстве", — сказал худрук.
В канун Нового года состоится премьера одного из самых красивых балетов Петра Чайковского — «Спящая красавица». Эту работу театр посвящает 200-летию Мариуса Петипа.
Еще одной премьерой нового сезона станет постановка оперы, написанной специально по заказу театра имени Сац молодым композитором Игорем Холоповым. Это будет веселая «Звероопера» по сказкам Ивана Крылова.
Во второй половине сезона театр представит международный проект: хореографы Кирилл Симонов и знаменитый премьер труппы Мориса Бежара Патрик де Бона представят на большой сцене «Вечер одноактных балетов» на музыку «Свадебки» Игоря Стравинского и «Сказки про шута, семерых шутов перешутившего» Сергея Прокофьева. Музыкальный руководитель постановки — главный дирижер театра Алевтина Иоффе.
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