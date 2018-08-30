Организатор фестиваля в Казани захотел сделать кремль татарским. Это объяснили любовью к аллегориям

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова призвала не демонизировать организатора фестиваля Tat Cult Fest Радифа Кашапова, который заявил о желании сделать кремль в Казани татарским хотя бы на один день. В разговоре с «360» она объяснила его слова своеобразной манерой общения.

«Радиф — это человек, который говорит аллегориями, как любой творческий человек. Здесь речь идет о том, чтобы на время проведения фестиваля показать, как в современном мире можно сохранить традиции, культуру и язык», — пояснила Аюпова.

Заявление Кашапова прозвучало на пресс-конференции, посвященной мероприятию Tat Cult Fest, которое пройдет 30 августа в Казанском кремле. На нескольких сценах запланировано выступление порядка 30 татарских артистов, в том числе Зули Камаловой и дуэта «Аигел».

Аюпова добавила, что цель музыкального фестиваля заключается в том, чтобы напомнить современным людям об их корнях. Организаторы хотят поддержать национальных музыкантов, а также познакомить людей с новыми артистами и разнообразием татарской музыки.

«Мы уважаем культуру и религию всех людей. То, что человек знает своих корни, значит очень много для нации. Строя будущее, мы не должны забывать прошлые традиции и устои, которые пришли от наших предков. Казань — это большой котел. Мы разные, но мы едины».

Посетители фестиваля смогут послушать фьюжн, рок и электронную музыку. Для гостей также будет открыта театральная сцена, литературная и галерейная зоны, дизайн-маркет, фуд-корт и детская зона. Площадки начнут работу в полдень.