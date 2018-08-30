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Денис Мацуев впервые выступит в Сыктывкаре на закрытии Года культуры в Коми
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Денис Мацуев впервые выступит в Сыктывкаре на закрытии Года культуры в Коми 

ТАСС 11 часов назад
СЫКТЫВКАР, 30 августа. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев впервые выступит в Сыктывкаре 24 декабря этого года. Концерт на площадке Театра оперы и балета Республики Коми станет закрытием проходящего в регионе Года культуры, сообщил в четверг журналистам главный дирижер театра Азат Максутов.
"Вечер 24 декабря обещает быть горячим. Наши музыканты уже трепещут, потому что играть с Денисом Мацуевым — это огромная честь, профессиональный вызов. Это будет грандиозное закрытие проходящего Года культуры", — сказал Максутов.
По словам директора театра Дмитрия Степанова, переговоры о возможном выступлении Мацуева в Сыктывкаре были начаты еще два года назад. «Мы приложили все свое красноречие, чтобы убедить Дениса Леонидовича, что наш симфонический оркестр справится. Инструмент, достойный музыканта такого уровня, у нас есть. Концерт станет великолепным подарком любителям музыки», — добавил он.
По словам Максутова, в наступающем новом театральном сезоне оркестр даст серию больших симфонических концертов, на которых впервые ведущих музыкантов театра представят зрителю. «Мы решили, что настало наконец время показать наших ведущих музыкантов, многие из них десятки лет уже служат театру.», — сказал главный дирижер.
Государственный театр оперы и балета Республики Коми — крупнейшая культурная площадке, в его репертуаре представлены лучшие образцы мирового классического искусства. Театра наиболее известен своими Международным фестивалем оперного и балетного искусства «Сыктывкарская весна», Фестивалем балетного искусства финно-угорских стран и регионов России «Золотые ласточки» и новогодним лайт-фестивалем.
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