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Фестиваль «Музыка наших сердец» в Москве собрал 15 тысяч зрителей
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Фестиваль «Музыка наших сердец» в Москве собрал 15 тысяч зрителей 

ТАСС + ещё 3 15 часов назад
Фото: Борисовские пруды
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль этнической музыки «Музыка наших сердец» собрал 15 тыс. жителей и гостей столицы. Событие прошло в субботу в столичном парке Коломенское, передает корреспондент ТАСС.
"Наш фестиваль с каждым годом растет, в этом году он собрал 15 тыс. зрителей из разных стран и городов, говорящих на различных языках, в прошлом году их было 10 тыс., надеюсь, что с каждым годом мы будем собирать все больше зрителей", — сказала певица и организатор фестиваля, артист ЮНЕСКО во имя мира Зарифа Мгоян, известная как Зара.
Идея фестиваля
Российский актер, музыкант, телеведущий Оскар Кучера добавил, что событие призвано обратить внимание на все многообразие национальной музыкальной культуры разных народов, а также объединяет людей, говорящих на разных языках через творчество.
"Мы напоминаем друг другу, что не смотря на то, что все разные, мы все из одной огромной страны, у нас очень большая семья, где каждый может поделиться чем-то хорошим, поэтому это и есть «Музыка наших сердец», — поделился идеей проведения фестиваля ведущий мероприятия.
На празднике выступили певицы Зара и Алсу, Кубанский казачий хор, сербский композитор и исполнитель Горан Брегович, ВИА «Белорусские песняры», представительница Армении на «Евровидении-2017» Арцвик Арутюнян, израильская исполнительница Иштар Алабина и другие музыканты.
По словам Зары, подобный культурный форум позволяет привить «любовь к своей культуре, богатому наследию свой страны», а также воспитать «уважение к другим народам, независимо от расы и национальности».
Первый фестиваль «Музыка наших сердец» прошел в Коломенском в сентябре 2017 года и собрал исполнителей из России, Сербии, Израиля, Грузии, Узбекистана и других стран.
ТАСС: последние новости
Артисты из пяти стран выступят на фестивале "Музыка наших сердец" в парке Коломенское Роджер Уотерс выступил в Москве Денис Мацуев впервые выступит в Сыктывкаре на закрытии Года культуры в Коми
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