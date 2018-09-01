Фестиваль «Музыка наших сердец» в Москве собрал 15 тысяч зрителей

МОСКВА, 1 сентября. / ТАСС /. Международный фестиваль этнической музыки «Музыка наших сердец» собрал 15 тыс. жителей и гостей столицы. Событие прошло в субботу в столичном парке Коломенское, передает корреспондент ТАСС.

"Наш фестиваль с каждым годом растет, в этом году он собрал 15 тыс. зрителей из разных стран и городов, говорящих на различных языках, в прошлом году их было 10 тыс., надеюсь, что с каждым годом мы будем собирать все больше зрителей", — сказала певица и организатор фестиваля, артист ЮНЕСКО во имя мира Зарифа Мгоян , известная как Зара.

Идея фестиваля

Российский актер, музыкант, телеведущий Оскар Кучера добавил, что событие призвано обратить внимание на все многообразие национальной музыкальной культуры разных народов, а также объединяет людей, говорящих на разных языках через творчество.

"Мы напоминаем друг другу, что не смотря на то, что все разные, мы все из одной огромной страны, у нас очень большая семья, где каждый может поделиться чем-то хорошим, поэтому это и есть «Музыка наших сердец», — поделился идеей проведения фестиваля ведущий мероприятия.

На празднике выступили певицы Зара и Алсу, Кубанский казачий хор, сербский композитор и исполнитель Горан Брегович , ВИА «Белорусские песняры», представительница Армении на «Евровидении-2017» Арцвик Арутюнян , израильская исполнительница Иштар Алабина и другие музыканты.

По словам Зары, подобный культурный форум позволяет привить «любовь к своей культуре, богатому наследию свой страны», а также воспитать «уважение к другим народам, независимо от расы и национальности».

Первый фестиваль «Музыка наших сердец» прошел в Коломенском в сентябре 2017 года и собрал исполнителей из России, Сербии, Израиля, Грузии, Узбекистана и других стран.