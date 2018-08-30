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Гергиев: Кобзон выходил за рамки служения эстраде или песне
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Гергиев: Кобзон выходил за рамки служения эстраде или песне 

Газета.Ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Худрук и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев в новом интервью НСН отреагировал на новость о смерти народного
Гергиев отметил, что всегда считал себя одним из друзей и коллег Кобзона несмотря на то, что работали артисты в разных жанра. «Иосиф Давыдович — это редкий тип артиста, который выходит за рамки служения эстраде или песне», — поделился Гергиев, назвав Кобзона поколения, народа, страны, своего времени.
Ранее стало известно новое место прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, скончавшимся 30 августа в Москве. Гражданская панихида начнется в московском Концертом зале имени Чайковского в 10.00 в воскресенье, 2 сентября.
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