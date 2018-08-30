«Транскрипция ошибки»

Хотите испытать сильные эмоции? Тогда музыкально-театральная постановка «Транскрипция ошибки» для вас.

В конце октября в Электротеатре имени Станиславского, в самом сердце театральной Москвы, состоится премьера. Молодой маэстро Александр Чернышков дает полноценную премьеру. Музыкально-театральная постановка «Транскрипция ошибки» — это, как заявлено в афише, музыкальный театр для семи людей.

Вначале — об авторе, композиторе, постановщике и актере. Александр Чернышков родился в Омске, детство провел в Москве, где ощутил первую страсть к музыке, юность — в Вероне, где изучал в консерватории гитару. Затем Александр окончил знаменитую Венскую консерваторию по классу композиции. Блестящее образование подтолкнуло страсть к поиску собственного пути. Представлял свои произведения на европейских фестивалях от Вены до Киева. В Москве участвовал в «Платформе», «Трудностях перевода» и «Пифийских играх», чувствовал себя как дома в Питере на фесте «Скороход» и других.

Северная Пальмира первой отметила его талант: в 2010 году на конкурсе «Шаг влево» Александр был удостоен первой премии! Сочиняет музыку для современного балета в Варшаве. Кроме того, занимается конструкцией и инсталляциями. Экспериментирует и конструирует инструменты акустического и электромеханического происхождения, такие как шаговые электродвигатели, реле, моторы, видоизмененные духовые. Запоминающийся опыт был в 2015 году, когда для экспериментальной постановки «В чаще» (совместный проект с ансамблем МАСМ) на сцене театра Мейерхольда Александр сконструировал новый инструмент — орган из электромагнитных моторов.

В этом году в мае в течение 10 дней творил на сцене Государственной Оперы в Гамбурге в качестве композитора, постановщика, а также перформера, музыканта и собственно актера!

Композиции Чернышкова несколько необычны для обывателя. Но, может, эта постановка — толчок к тому, чтобы посмотреть на каждое мгновение с другого угла или просто довериться автору, следя за его фантазией? А сильные эмоции придут обязательно!

Вот как о «Транскрипции ошибки» размышляет сам автор: «Театр ошибки — это не просто спектакль, это особенный подход к взаимодействию музыки и театра. Это эксперимент и исследование театрального языка, и замысел в том, чтобы расширить его границы, объединяя разные жанры в одно целое».

Саша Чернышков не смог заручиться необходимой финансовой поддержкой. И поэтому он приглашает помочь ему, сделав такое выступление совместным. Помощь можно оказать на австрийской площадке (с русскими подсказками). Это площадка австрийского банка, который обещал внести свою лепту, если количество желающих помочь композитору будет достаточным. Взамен — участие в постановке (в качестве зрителя, а вы что подумали), общение с труппой, при желании — автографы, видеоверсия мероприятия и прочее. Постановка «Транскрипция ошибки» запланирована в Электротеатре 30, 31 октября и 1 ноября.