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Земфира на РЕН ТВ
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Земфира на РЕН ТВ 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Земфира — один из самых закрытых и загадочных персон на российской музыкальной сцене. Она практически не даёт интервью и предпочитает не участвовать в съёмках телевизионных программ. У зрителей РЕН ТВ есть редкая возможность увидеть певицу на федеральном телеканале, посмотрев фильм-концерт «Зелёный театр в Земфире».
Концерт на сцене Зелёного театра московского Парка Горького Земфира дала в рамках тура «Дежа Вю» 8 июня 2007 года. В нём знаменитые песни из ранних альбомов артистки зазвучали в новой аранжировке: место привычных электрогитар заняли клавишные и духовые инструменты. Именно в таком формате на РЕН ТВ прозвучат хиты как «П. М. М. Л», «Хочешь?», «Ариведерчи» и многие другие.
Также фильм-концерт «Зелёный театр в Земфире» включает в себя откровенные монологи Земфиры. Отвечая на вопросы режиссёра фильма Ренаты Литвиновой, певица делится мыслями о себе, музыке и человеческих взаимоотношениях.
На текущий момент выступление Земфиры на сцене Зелёного театра считается одним из лучших в её карьере. А в 2008 году музыкальная премия «Степной волк» Артемия Троицкого признала «Зелёный театр в Земфире» лучшим музыкальным фильмом года. Смотрите фильм-концерт «Зелёный театр в Земфире» в воскресенье, 2 сентября, в 23:30 на РЕН ТВ.
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