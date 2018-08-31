Земфира выступит на ТВ

Рената Литвинова сняла фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире». В картине, которую покажет РЕН-ТВ, певица расскажет о себе и музыке.

Концерт на сцене Зеленого театра московского парка Горького состоялся в июне 2007 года во время тура Земфиры «Дежа Вю». Это выступление певицы считается одним из лучших в карьере. Поклонники услышали ее хиты из разных альбомов в разной аранжировке. В этом же формате песни «П. М. М. Л», «Хочешь?» и «Ариведерчи» прозвучат в новом фильме-концерте.

В последнее время Земфира, являющая одной из самых закрытых персон отечественного шоу-бизнеса, стала часто появляться в медийном пространстве. В середине лета она раскритиковала певиц Монеточку и Гречку. По мнению легенды отечественного рока, у первой омерзительный голос, но хорошие тексты. Голос Гречки Земфире тоже не понравился, кроме того, она назвала ее некрасивой.

Земфира также прокомментировала свои отношения с режиссером Ренатой Литвиновой. Она назвала ее хорошей подругой и заверила, что никаких любовных отношений у них не было и нет. В качестве доказательства она привела тот факт, что у Литвиновой есть муж и дочь.