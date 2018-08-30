Симфонический оркестр Татарстана сыграет произведения Чайковского в Китае 

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Государственный симфонический оркестр Татарстана исполнит произведения Петра Чайковского в преддверии Нового года в китайском городе Нанкин. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель и дирижер оркестра Александр Сладковский.
Оркестр впервые выступит в Китае, он даст три концерта 29 — 31 декабря.
"Мы будем исполнять балет «Щелкунчик», музыку целиком в первый вечер. Во второй вечер мы будем играть «Чайковский Гала», это будет и концерт для скрипки, и четвертая симфония, и увертюра «Ромео и Джульетта», то есть то, что очень известно и популярно", — сказал Сладковский.
Последний концерт, 31 декабря, будет посвящен вальсу, прозвучат композиции Иоганна Штрауса. Кроме того, симфонический оркестр Татарстана исполнит попурри из народных китайских песен, которые переложили для оркестра композиторы из КНР.