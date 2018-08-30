Симфонический оркестр Татарстана сыграет произведения Чайковского в Китае

КАЗАНЬ, 30 августа. / ТАСС /. Государственный симфонический оркестр Татарстана исполнит произведения Петра Чайковского в преддверии Нового года в китайском городе Нанкин. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель и дирижер оркестра Александр Сладковский.

Оркестр впервые выступит в Китае, он даст три концерта 29 — 31 декабря.

"Мы будем исполнять балет «Щелкунчик», музыку целиком в первый вечер. Во второй вечер мы будем играть «Чайковский Гала», это будет и концерт для скрипки, и четвертая симфония, и увертюра «Ромео и Джульетта», то есть то, что очень известно и популярно", — сказал Сладковский.