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Фестиваль «Галафест» в саду «Эрмитаж»
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Фестиваль «Галафест» в саду «Эрмитаж» 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
1 сентября в саду «Эрмитаж» пройдет пятый семейный инклюзивный фестиваль «Галафест». В этот день в парке откроется «Академия Галчонка» с квестами, состязаниями и мастер-классами. Детям покажут научные шоу, роботов, VR-разработки, а также виртуальные полеты в космос.
Во время концерта на главной сцене сада выступят группа «Фрукты», балет Todes в 13:00. В 16:30 начнет работу манеж «Воображариум», где артисты будут озвучивать диафильмы. С 19:00 до 21:00 в саду устроят праздничный концерт с участием Алисы Гребенщиковой, Петра Налича и других артистов.
Полная программа фестиваля здесь.
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