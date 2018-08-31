Ещё
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступили в Монако перед королевской семьей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступили в Монако перед королевской семьей 

Eva.ru 15 часов назад
Фото: Eva.ru
Невероятное пение Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Монако запомнят надолго. Прославленные оперные звезды впервые выступали на сцене под аккомпанемент одного лишь рояля. А в одном из номеров в роли пианиста появился известный российский композитор Игорь Крутой. Послушать пение артистов собрался весь высший свет Монако, включая и королевскую семью.
На днях в Монте-Карло на оперной сцене одного из самых известных и красивых залов мира, построенном по проекту Шарля Гарнье, выступила российская красавица Анна Нетребко. Театр «Опера Монте-Карло» находится в самом сердце города в старинном здании легендарного казино «Монако», его репертуар расписан на годы вперед, а гостями обычно являются исключительно представители элиты. И именно Анна Нетребко удостоилась чести или, скорее, удостоила таковой историческое здание, спев на его сцене в компании супруга Юсифа Эйвазова.
Состоявшийся накануне концерт Нетребко и Эйвазова стал важным событием не только в карьере артистов, но и в истории княжества, ведь исполнители впервые пели без сопровождения оркестра. Единственным музыкальным инструментом на сцене стал рояль. На протяжении 2,5 часов заполненный до отказа зал слушал удивительную акустическую программу, включавшую в себя арии и романсы русских, французских и итальянских композиторов.
Концерт вызвал огромный интерес, собрав весь свет Монако в одном зале. Среди гостей вечера присутствовал также отечественный композитор Игорь Крутой, чье произведение было включено в программу Нетребко и Эйвазова. Мужчина охотно вышел на сцену, чтобы сесть за рояль. Публика осталась покорена звучавшей музыкой, и артисты были вынуждены выходить на бис снова и снова. Поговаривают, что состоявшийся концерт войдет в историю, ведь повторить такую программу будет уже непросто.
Eva.ru: последние новости
Тимур Родригез, Глюкоза и другие звезды вспомнили песню Шуфутинского Последняя воля народного артиста: стало известно место захоронения Кобзона Наташа Королева вступилась за выбывшего участника шоу «Замуж за Бузову»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кто пустил автомат Калашникова в кино14
10 самых ожидаемых фильмов этой осени
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение