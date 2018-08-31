Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступили в Монако перед королевской семьей

Невероятное пение Анны Нетребко Юсифа Эйвазова в Монако запомнят надолго. Прославленные оперные звезды впервые выступали на сцене под аккомпанемент одного лишь рояля. А в одном из номеров в роли пианиста появился известный российский композитор Игорь Крутой . Послушать пение артистов собрался весь высший свет Монако, включая и королевскую семью.

На днях в Монте-Карло на оперной сцене одного из самых известных и красивых залов мира, построенном по проекту Шарля Гарнье, выступила российская красавица Анна Нетребко. Театр «Опера Монте-Карло» находится в самом сердце города в старинном здании легендарного казино «Монако», его репертуар расписан на годы вперед, а гостями обычно являются исключительно представители элиты. И именно Анна Нетребко удостоилась чести или, скорее, удостоила таковой историческое здание, спев на его сцене в компании супруга Юсифа Эйвазова.

Состоявшийся накануне концерт Нетребко и Эйвазова стал важным событием не только в карьере артистов, но и в истории княжества, ведь исполнители впервые пели без сопровождения оркестра. Единственным музыкальным инструментом на сцене стал рояль. На протяжении 2,5 часов заполненный до отказа зал слушал удивительную акустическую программу, включавшую в себя арии и романсы русских, французских и итальянских композиторов.

Концерт вызвал огромный интерес, собрав весь свет Монако в одном зале. Среди гостей вечера присутствовал также отечественный композитор Игорь Крутой, чье произведение было включено в программу Нетребко и Эйвазова. Мужчина охотно вышел на сцену, чтобы сесть за рояль. Публика осталась покорена звучавшей музыкой, и артисты были вынуждены выходить на бис снова и снова. Поговаривают, что состоявшийся концерт войдет в историю, ведь повторить такую программу будет уже непросто.