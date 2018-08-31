Культурная программа ВЭФ пройдет на Приморской сцене «Мариинки»

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости . Мероприятия культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдут на Приморской сцене «Мариинки», сообщили в пресс-службе театра.

В рамках культурной программы Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября, состоится премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета , будет представлен балет-феерия Петра Чайковского «Спящая красавица», а также пройдут гала-концерты при участии азиатских солистов.

В преддверии форума 10 сентября на Приморской сцене Мариинского театра выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета. В концерте примут участие юные скрипачки из Приморского края — Ангелина Лобко и Мария Меренюк. Они исполнят сольные партии в концерте для двух скрипок Антонио Вивальди

Культурную программу форума продолжит представление балета-феерии «Спящая красавица». Эта работа, посвященная 200-летию Мариуса Петипа, пройдет в Большом зале театра. А в Малом зале состоится концерт с участием солистов из Японии. Скрипачка Мацумото Ран, вокалистка Миямото Мики и пианистка Мария Дзюнко представят разнообразную программу, включающую классику и современную музыку.