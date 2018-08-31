Фестиваль «Круг света» впервые пройдет в «Коломенском»

МОСКВА, 31 августа. / ТАСС /. Московский международный фестиваль «Круг света», который в этом году пройдет с 21 по 25 сентября, впервые задействует парк «Коломенское». Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе проекта.

"Впервые в истории «Круга света» самое посещаемое место Нагатинского затона становится участником фестиваля. С просьбой включить парк «Коломенское» в программу самого яркого события московской осени к мэру столицы обратились жители района. Теперь и «Коломенское» на пять вечеров окажется в волшебном свете фестиваля", — отметили в пресс-службе.

По задумке организаторов, каждый вечер с 19:40 до 23:00 благодаря световым технологиям музей-заповедник «Коломенское» будет превращаться в Лукоморье, наполненное сказочными персонажами. «Москвичи и гости столицы окунутся в мир феерии, встретят героев из любимых сказок, станут зрителями театральных представлений», — пообещали организаторы праздника.

Так, гости «Круга света» увидят «волшебные деревья, приносящие золотые плоды», карету с Золушкой, замок Спящей красавицы и другие знакомые с детства образы. По «Парку сказок», площадью более полутора гектаров, будут проложены несколько маршрутов.

Восьмой по счету фестиваль «Круг света» охватит семь площадок столицы, кроме «Коломенского» его примет Гребной канал, парк Царицыно, Театральная площадь, «Музей Победы» на Поклонной горе, концертный зал «Мир» и центр Digital October. Вход на мероприятия свободный, на события на крытых площадках необходима предварительная регистрация.