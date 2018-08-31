Ретро-дискотека, джаз и рок-концерты: стала известна программа празднования Дня города в Самаре 

Центром притяжения в День города станет набережная
В этом году День города в Самаре будут отмечать в течение трех дней — 7, 8 и 9 сентября. В мэрии города опубликовали подробную программу праздничных мероприятий.
В пятницу, 7 сентября, в 18:00 начнется музыкальный фестиваль «От классики до джаза». У амфитеатра на Волжском склоне выступит муниципальный духовой оркестр под управлением Марка Когана. Также на сцену поднимется академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста Михаила Щербакова. Они будут аккомпанировать молодым самарскими артистам и участникам проектов «Голос», «Синяя птица» и «Большая опера». Любителей джазовой музыки ждет выступление трио Григория Файна. Гостями фестиваля станут трио Олега Бутмана, вокалист и композитор Эллион Муннерлин (США) и Нино Катамадзе с группой Insight.
— Празднование Дня города продолжится в субботу, 8 сентября. В 14:00 за Струковским садом, на набережной Волги откроют композицию «Клен». Ее посвятили одноименной композиции ВИА «Синяя птица», — рассказали в мэрии города.
Одновременно в самом парке пройдет фестиваль рок-музыки «Распусти свои клеши». На сцене летнего театра выступят самарские музыканты и гости из Москвы — Keep Silence Band и Оренбурга — Урал Миссисипи Блюз». Концерт закончится в 23:00.
В 18:00 союз кинематографистов Самарской области покажет фильмы, посвященные городу, губернии и знаковым людям областной столицы. Сеанс пройдет в открытом кинотеатре на 4-й очереди набережной.
На площади Куйбышева в 19:00 начнется дискотека 80-х. На сцене выступят ВИА «Синяя птица», «Здравствуй, песня», «Добры молодцы», Ottawan, Сергей Беликов, Александр Шевченко, Сергей Минаев и Владимир Маркин.
В воскресенье, 9 сентября, в 12:00 гостей и жителей города приглашают возложить цветы к памятнику Григорию Засекину. А в Струковском саду в это время начнется фестиваль молодежной культуры и спорта. В скейтпарке за призы будут бороться скейтбордисты и велосипедисты-экстремалы. На открытой эстраде и в летнем театре выступят молодежные рок-группы.
С 16:00 им на смену придут артисты КВН. Кроме того, в парке пройдет выставка ретро-мотоциклов и мастерская «Строим город».
На Первомайском спуске с 15:00 до 18:00 состоится джазовый концерт. На Некрасовском спуске прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре на площади Славы эстрадные артисты исполнят популярные песни.
Еще одна шоу-программа начнется в 18:00 на площади Куйбышева. Для гостей и жителей Самары выступят группы Cheese people, VLNY, Fruit box и «Моя Мишель».
— Группа «Би-2» выступит с программой «Горизонт событий», — пояснили в мэрии. — Музыканты исполнят песни со своего десятого, юбилейного, альбома. Их выступление будет сопровождать световое и видеошоу.
Закончится концерт в 22:30. В это же время пройдет праздничный фейерверк.
Всего на празднование Дня города в этом году из бюджета Самары потратят 25 миллионов рублей. Деньги нашли после перераспределения средств и трансферных поступлений из вышестоящих источников. А как Самара отметила праздник в прошлом году, читайте и смотрите в онлайн-трансляции 63.ru.