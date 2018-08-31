Ретро-дискотека, джаз и рок-концерты: стала известна программа празднования Дня города в Самаре

Центром притяжения в День города станет набережная

В этом году День города в Самаре будут отмечать в течение трех дней — 7, 8 и 9 сентября. В мэрии города опубликовали подробную программу праздничных мероприятий.

В пятницу, 7 сентября, в 18:00 начнется музыкальный фестиваль «От классики до джаза». У амфитеатра на Волжском склоне выступит муниципальный духовой оркестр под управлением Марка Когана. Также на сцену поднимется академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста Михаила Щербакова . Они будут аккомпанировать молодым самарскими артистам и участникам проектов «Голос», «Синяя птица» и «Большая опера». Любителей джазовой музыки ждет выступление трио Григория Файна . Гостями фестиваля станут трио Олега Бутмана, вокалист и композитор Эллион Муннерлин (США) и Нино Катамадзе с группой Insight.

— Празднование Дня города продолжится в субботу, 8 сентября. В 14:00 за Струковским садом, на набережной Волги откроют композицию «Клен». Ее посвятили одноименной композиции ВИА «Синяя птица», — рассказали в мэрии города.

Одновременно в самом парке пройдет фестиваль рок-музыки «Распусти свои клеши». На сцене летнего театра выступят самарские музыканты и гости из Москвы — Keep Silence Band и Оренбурга — Урал Миссисипи Блюз». Концерт закончится в 23:00.

В 18:00 союз кинематографистов Самарской области покажет фильмы, посвященные городу, губернии и знаковым людям областной столицы. Сеанс пройдет в открытом кинотеатре на 4-й очереди набережной.

В воскресенье, 9 сентября, в 12:00 гостей и жителей города приглашают возложить цветы к памятнику Григорию Засекину . А в Струковском саду в это время начнется фестиваль молодежной культуры и спорта. В скейтпарке за призы будут бороться скейтбордисты и велосипедисты-экстремалы. На открытой эстраде и в летнем театре выступят молодежные рок-группы.

С 16:00 им на смену придут артисты КВН. Кроме того, в парке пройдет выставка ретро-мотоциклов и мастерская «Строим город».

На Первомайском спуске с 15:00 до 18:00 состоится джазовый концерт. На Некрасовском спуске прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре на площади Славы эстрадные артисты исполнят популярные песни.

Еще одна шоу-программа начнется в 18:00 на площади Куйбышева. Для гостей и жителей Самары выступят группы Cheese people, VLNY, Fruit box и «Моя Мишель».

— Группа «Би-2» выступит с программой «Горизонт событий», — пояснили в мэрии. — Музыканты исполнят песни со своего десятого, юбилейного, альбома. Их выступление будет сопровождать световое и видеошоу.

Закончится концерт в 22:30. В это же время пройдет праздничный фейерверк.

Всего на празднование Дня города в этом году из бюджета Самары потратят 25 миллионов рублей. Деньги нашли после перераспределения средств и трансферных поступлений из вышестоящих источников. А как Самара отметила праздник в прошлом году, читайте и смотрите в онлайн-трансляции 63.ru.