Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой открывает новый сезон

В планах театра — не просто новые спектакли и концерты, но прежде всего — выход из камерного пространства на большую сцену московской театральной жизни, привлечение в театр как молодых, инициативных профессионалов, так и новой зрительской аудитории.

Одним из важных условий готовящегося обновления станет появление должности заместителя художественного руководителя. Занять ее дал согласие Иван Поповски — один из самых знаменитых учеников Петра Наумовича Фоменко , много и плодотворно работающий в России.

С Театром музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой Иван Поповски сотрудничает более 15 лет, его постановки составляют большую часть текущего репертуара театра. Это «Земля» — сочинение для театра на музыку И. С. Баха, «Победа. Реквием» — по военным песням разных эпох, «P. S. Грёзы» — концерт-фантазия на песни Ф. Шуберта и Р. Шумана, «Капли Датского короля» — посвящение Булату Окуджаве , «Абсент» — концерт-галлюцинация на музыку французских композиторов-романтиков.

За спектакль «Времена… Года…» Ивану Поповски была вручена Национальная премия «Музыкальное сердце театра» и Московская театральная премия «Хрустальная Турандот». В 2009 году Иван Поповски и артисты театра «Музыки и Поэзии п/р Е. Камбуровой» стали лауреатами «Премии города Москвы в области литературы и искусства» в номинации «Музыкальное искусство» — за создание трилогии спектаклей «P. S. Грёзы», «Абсент» и «Времена... Года..».

Новый сезон Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой открывает спектаклями Ивана Поповски на лучших сценах Москвы:

5, 6, 7 и 8 сентября — спектакль «Земля» на сцене под крышей Театра имени Моссовета

30 сентября — спектакль «Победа. Реквием» на основной сцене Московского театра юного зрителя;

19 октября — «P. S. Грёзы», концерт-фантазия на песни Р. Шумана и Ф. Шуберта

и 26 октября — «Капли Датского короля», посвящение Булату Окуджаве на новой сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.