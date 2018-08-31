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В Белгороде завершился сезон концертов под открытым небом
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В Белгороде завершился сезон концертов под открытым небом 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сезон летних музыкальных концертов в ботаническом саду НИУ БелГУ «НеслуЧАЙные встречи» завершился в Белгороде 30 августа.
В этот вечер перед любителями классической музыки под открытым небом, которых собралось очень много, выступил камерный оркестр MezzoMusic под управлением Натальи Боровик.
Совместный проект университета и Белгородской государственной филармонии проходит уже четвёртый год подряд.
«НеслуЧАЙные встречи» стали культурным брендом не только для нас, но и для всей Белгородчины, — сказал перед началом концерта ректор университета Олег Полухин. — В нашем ботаническом саду более 2500 видов различных растений, и нет ничего лучше, чем сочетание прекрасной природы и прекрасной музыки».
Также в этот вечер в ботаническом саду состоялось выездное заседание Женского клуба, посвящённое благотворительной акции. Каждый желающий может в ней поучаствовать, приобретя билеты на концерты, которые затем передадут больным детям. В этот вечер директор филармонии Светлана Боруха вручила 31 пригласительный билет, купленный на средства меценатов, для подопечных двух белгородских благотворительных организаций — «Святое Белогорье против детского рака» и «Синяя птица», которая помогает детям, страдающим аутизмом.
«Мы задумали эту акцию ещё в прошлом году и вот уже второй год реализуем, — сказала Светлана Юрьевна, — Дарить концерты детям из малообеспеченных семей, детям, страдающим какими-то серьёзными заболеваниями — это очень благое дело, ведь музыка не только радует душу, но и лечит».
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