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В Курске вновь пройдёт «Джазовая провинция»
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В Курске вновь пройдёт «Джазовая провинция» 

Курские известия 7 часов назад
Фото: Курские известия
В этом году фестиваль пройдет в четыре этапа, и зрителям будет представлена вся ретроспектива джаза более чем за 100-летнюю историю его создания, от современных находок до классики начала XX века
Презентация фестиваля состоялась 27 августа в Москве на сцене одного из лучших столичных джазовых клубов — Igor Butman Club — концертом Московского джазового оркестра под руководством народного артиста России Игоря Бутмана, знаковой фигурой российского и мирового джаза, и дуэтом заслуженного артиста России, арт-директора фестиваля Леонида Винцкевича и Николая Винцкевича.
Этот уникальный «передвижной» проект за 23 года своего существования объединил в единое культурное пространство до 25 городов страны — от Красноярска до Краснодара.
«JAZZ PROVINCE» — это творческая лаборатория, где рождаются новые проекты; это сцена, на которой талантливая молодежь имеет возможность выступать вместе с выдающимися исполнителями современности; это фотовыставки, вернисажи, мастер-классы и творческие встречи.
"ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ" — это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах Центрального региона России, Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга; это более 700000 зрителей за период существования фестиваля и около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно; это около 2000 артистов за всю историю фестиваля и более 100 выдающихся музыкантов России и всего мира ежегодно.
Открытие XXIII Международного музыкального фестиваля «Джазовая провинция», на котором выступит Игорь Бутман квинтет и Винцкевич-Taylor Project, состоится 6 сентября в 19 часов в Курске, в концертном зале «Свиридовский» (ул. Сонина, 4).
С 26 октября по 30 ноября фестиваль наберет «полные музыкальные обороты» и продолжит свое джазовое движение с музыкантами из 10 стран мира в 10 городах нашей страны.
Концерты фестиваля в Курске будут проходить 27 октября, 4 ноября, 7 ноября и 17 ноября.
Пресс-конференция фестиваля с участием Валерия Рудского, Игоря Бутмана, Леонида Винцкевича и Совета фестиваля состоится 6 сентября в 15.30 в Малом зале филармонии-2 (ул. Сонина, 4).
Официальный сайт фестиваля www.jazzprovince.
Дирекция фестиваля — 588-110, 588-111, 588-691.
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