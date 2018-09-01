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Хореографы шоу ТАНЦЫ выступят на одной сцене с челябинскими танцорами с ограничениями здоровья
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Хореографы шоу ТАНЦЫ выступят на одной сцене с челябинскими танцорами с ограничениями здоровья 

Хорошие новости 11 часов назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске состоится концерт, в рамках которого хореографы шоу ТАНЦЫ будут выступать с непрофессиональными танцовщиками-инвалидами. Отметим, что по данным организаторов, к отчетному концерту известные хореографы готовят к отчетному концерту шесть номеров. В их числе три инклюзивных от коллектива клуба «Наше место» и три профессиональных.
— Мне посчастливилось стать частичкой этого удивительного эксперимента, — поделился Алексей Карпенко. — И сейчас я очень часто рекомендую танцовщикам, артистам попробовать сделать подобное. Это другие эмоции, другие ощущения. Это наполняет тебя, и ты понимаешь, для чего стоит заниматься профессией.
Отметим, что финал направления «Танцы» молодежного инклюзивного проекта «Равный равному» пройдет в Челябинске 22 сентября. Подробности можно узнать в группе проекта.
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