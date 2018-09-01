На Дне города в Воронеже бесплатно выступит «Хор Турецкого»

15 сентября на площади Ленина в Воронеже бесплатно выступит «Хор Турецкого».

Концерт известного коллектива приурочен к двум важным датам — Дню города и столетию ВГУ. Праздник песни «Тебе, Воронеж!» смогут посетить все желающие.

«Хор Турецкого» — музыкальный феномен 21 века. Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет более 5 тысяч выходов на сцену. Коллектив не имеет репертуарных границ — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках.