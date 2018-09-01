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На Дне города в Воронеже бесплатно выступит «Хор Турецкого»
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На Дне города в Воронеже бесплатно выступит «Хор Турецкого» 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
15 сентября на площади Ленина в Воронеже бесплатно выступит «Хор Турецкого».
Концерт известного коллектива приурочен к двум важным датам — Дню города и столетию ВГУ. Праздник песни «Тебе, Воронеж!» смогут посетить все желающие.
«Хор Турецкого» — музыкальный феномен 21 века. Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет более 5 тысяч выходов на сцену. Коллектив не имеет репертуарных границ — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках.
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