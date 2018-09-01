Ради выступления в Саратове Анжелика Агурбаш не повела ребенка в школу

Об этом она рассказала на концерте в саратовском ТЮЗе, который прошел в рамках вручения премии «Высота» лучшим педагогам Саратовской области.

«Я мама троих детей, если вы не знаете. У меня трое. Можете поздравить. Мой средний сын заканчивает университет. Будет международником-экономистом. В прошлом году я проснулась первого сентября и подумала, что 25 лет подряд вожу своих детей в школу. И ни разу не пропустила. Ни на какие мероприятия вообще на Новый год и первое сентября», — рассказала она между исполнением песен.

По ее словам, сегодня, ради того, чтобы приехать в Саратов и выступить перед лучшими педагогами, она впервые нарушила эту традицию, и не повела ребенка в школу. Зрители встретили это признание певицы аплодисментами.

Агурбаш исполнила свои знаменитые композиции.

«Мне кажется, это песня очень подходит к сегодняшнему дню», — сказала она, исполнив песню «Буду жить для тебя». Также одну из композиций она посвятила всем мужчинам в зале, исполнив песню «Будь мужчиной».

Певица рассказала, что у нее сюрприз для зрителей— с ней выступает саратовский коллектив.

Также на концерте выступил еще один саратовский ансамбль — дуэт аккордеонистов из консерватории.