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Ради выступления в Саратове Анжелика Агурбаш не повела ребенка в школу
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Ради выступления в Саратове Анжелика Агурбаш не повела ребенка в школу 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Об этом она рассказала на концерте в саратовском ТЮЗе, который прошел в рамках вручения премии «Высота» лучшим педагогам Саратовской области.
«Я мама троих детей, если вы не знаете. У меня трое. Можете поздравить. Мой средний сын заканчивает университет. Будет международником-экономистом. В прошлом году я проснулась первого сентября и подумала, что 25 лет подряд вожу своих детей в школу. И ни разу не пропустила. Ни на какие мероприятия вообще на Новый год и первое сентября», — рассказала она между исполнением песен.
По ее словам, сегодня, ради того, чтобы приехать в Саратов и выступить перед лучшими педагогами, она впервые нарушила эту традицию, и не повела ребенка в школу. Зрители встретили это признание певицы аплодисментами.
Агурбаш исполнила свои знаменитые композиции.
«Мне кажется, это песня очень подходит к сегодняшнему дню», — сказала она, исполнив песню «Буду жить для тебя». Также одну из композиций она посвятила всем мужчинам в зале, исполнив песню «Будь мужчиной».
Певица рассказала, что у нее сюрприз для зрителей— с ней выступает саратовский коллектив.
Также на концерте выступил еще один саратовский ансамбль — дуэт аккордеонистов из консерватории.
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