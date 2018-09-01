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Ансамбль «Вокалион» спел саратовским педагогам песню о ЗОЖ
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Ансамбль «Вокалион» спел саратовским педагогам песню о ЗОЖ 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 1 сентября, ансамбль «Вокалион» выступил для саратовских педагогов на вручении премии «Высота». Ради этого они отменили свои гастроли.
Артисты исполнили известные композиции, а в перерывах общались, зрители аплодировали и подпевали.
«Мы хотим перенести вас в Париж!» — сказали они, и на заднике сцены отобразилось изображение Эйфелевой башни. На сцену вышли цирковые артисты и исполнили несколько трюков в воздухе.
«А сейчас мы хотим вам представить новую песню, которую мы сами написали, на ваш суд. Если будет плохо, закидайте нас помидорами. Мы их соберем и продадим», — сказали артисты перед следующей композицией.
Эту песню они посвятили всем, кто сидит на диете и придерживается ЗОЖ. В завершение композиции они показали педагогам плакаты с мясом, пивом и пирожными.
В заключительной песне они пожелали зрителям добра и удачи, а также здоровья и денег.
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