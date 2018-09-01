Ансамбль «Вокалион» спел саратовским педагогам песню о ЗОЖ

Сегодня, 1 сентября, ансамбль «Вокалион» выступил для саратовских педагогов на вручении премии «Высота». Ради этого они отменили свои гастроли.

Артисты исполнили известные композиции, а в перерывах общались, зрители аплодировали и подпевали.

«Мы хотим перенести вас в Париж!» — сказали они, и на заднике сцены отобразилось изображение Эйфелевой башни. На сцену вышли цирковые артисты и исполнили несколько трюков в воздухе.

«А сейчас мы хотим вам представить новую песню, которую мы сами написали, на ваш суд. Если будет плохо, закидайте нас помидорами. Мы их соберем и продадим», — сказали артисты перед следующей композицией.

Эту песню они посвятили всем, кто сидит на диете и придерживается ЗОЖ. В завершение композиции они показали педагогам плакаты с мясом, пивом и пирожными.

В заключительной песне они пожелали зрителям добра и удачи, а также здоровья и денег.