Санкт-Петербургский филармонический оркестр Юрия Темирканова выступит в Швейцарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии выступит на Люцернском фестивале под управлением народного артиста СССР Юрия Темирканова. В воскресенье петербуржцы отправляются на гастроли в Швейцарию, сообщила ТАСС пресс-секретарь филармонии Эвелина Леонтьева.

"Оркестр начнет сезон с двух выступлений в Швейцарии. Концерты под управлением Юрия Темирканова пройдут 3 сентября в Женеве, 4 сентября в Люцерне, где оркестр примет участие в Люцернском международном фестивале", — сообщила пресс-секретарь. Солистом выступит петербургский пианист Сергей Редькин — обладатель третьей премии XV Международного конкурса имени Петра Чайковского, ранее отмеченный премией Юрия Темирканова как один из лучших выпускников Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории.

В программу концертов вошли сочинения русских композиторов. Дважды в исполнении оркестра и солиста прозвучит Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. В Женеве Заслуженный коллектив исполнит также симфоническую сюиту Николая Римского-Корсакова «Шехеразада». На фестивале в Люцерне прозвучат сюита из балета Чайковского «Щелкунчик» и музыкальная картина «Три чуда» из оперы Римского— Корсакова «Сказка о царе Салтане».

Поскольку тема фестиваля в нынешнем году — «Детство», в программу включено много событий как с участием юных музыкантов, так и предназначенных в том числе для юных слушателей. Поэтому программу петербуржцев объединяет сказочная тематика из русского классического репертуара. «Сказка воплотилась в жизнь для пианиста Сергея Редькина, когда он исполнил два фортепианных концерта Прокофьева на Летнем фестивале в 2017 году. Он мгновенно получил приглашение вернуться», — говорится на сайте фестиваля.

Гастроли Заслуженного коллектива России в Швейцарии станут первыми в обширном ряду зарубежных выступлений, которые пройдут под знаком 80-летия Юрия Темирканова. В течение сезона запланированы концерты оркестра в Китае, Корее, Японии, Германии, Австрии, Словакии, Люксембурге, на Тайване. Организатором концертов оркестра в Швейцарии выступает агентство Caecilia.

Первое в новом сезоне домашнее выступление Заслуженного коллектива России под управлением Юрия Темирканова состоится 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича — композитора, чье имя носит Санкт-Петербургская филармония.