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Артисты в погонах: академический ансамбль Росгвардии празднует юбилей
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Артисты в погонах: академический ансамбль Росгвардии празднует юбилей 

Мир24 6 часов назад
Сегодня академический ансамбль Росгвардии празднует день рождения — 45 лет. Репертуар коллектива можно объединить в один концерт. Но тогда он будет идти трое суток без перерыва. В ходе гастролей по России музыканты исполняют народные хиты. К празднику присоединилась корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Кузьминская.
Когда все собираются на вокзале, в силу вступает правило: рабочий день в командировке длится 24 часа. Гастрольный тур по Северному Кавказу начинает разбег с Махачкалы. До концерта пять часов, три их них уйдут на подготовку.
Сцену заполняют начинкой, звукорежиссер проверят каждый из 60 микрофонов. Последним репетирует балет, как говорят сами танцоры, прощупывают сцену ногами. Занавес щитом закрывает артистов, на публике они только при полном параде.
«Честно, всегда волнуюсь», — признался начальник Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии Виктор Елисеев.
Два часа нон стопа, но и после финального номера, зритель не отпускает.
«Зал продолжает, что делать, ребята, переодеваемся и обратно на сцену», — рассказал дирижер Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии Алексей Мазанов.
А утром снова в дорогу. За годы командировок сложилось, никого не ждут, где бы ни были на родине или за рубежом, опоздавший добирается сам.
В автобусе, в котором едет хор, музыку даже в наушниках не слушают.
«Мы очень любим тишину, просим водителя выключить музыку, нужен вакуум», — отметил артист Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии Алексей Дмитриев.
За две недели выступили в 11 городах Северного Кавказа. Не успели вернуться, как снова в путь. В дальние командировки летают военно-транспортным бортом, сами себе и за грузчиков и за стюардесс.
В начале салона несколько рядов кресел для девочек из балета, пожилых музыкантов и руководства. Остальные устраиваются на боковых железных лавках. Лететь 19 часов с двумя дозаправками. С самолета сразу на сцену.
В Петропавловске-Камчатском дали концерт, и на следующий день улетели в Москву, готовиться к гастролям по Волге. На теплоходе полным составом оркестру не развернуться, репетируют группами. Зато балету раздолье.
Узнать больше о легендарном коллективе вы сможете 17 сентября. На телеканале «Мир» выйдет документальный фильм «Гвардия, которая поет».
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