Метафизический фестиваль пройдет в Петербурге

В петербургском культурном центре «Сердце» пройдет фестиваль электронной музыки METANOIA. 3 сентября площадка на Васильевском острове превратиться в портал, соединяющий метафизическое и реальное.

По словам организаторов события, на фестивале ждут каждого, кто придет в образе «мрачного путника, кибернетического война, или безликого эльфа в необычной маске».

Фестиваль откроет композитор Andrew Sprrw, работающий в жанре experimental/noise/techno, передают «Невские новости». После этого на сцену поднимется космоэнергетический дуэт Crimson Butterfly из Нижнего Новгорода.

Также на площадке ожидается выступление аудио-визуального проекта St. Fractalium и петербургской дроун-метал-группы Dröme.

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