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Метафизический фестиваль пройдет в Петербурге
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Метафизический фестиваль пройдет в Петербурге 

News.ru 12 часов назад
В петербургском культурном центре «Сердце» пройдет фестиваль электронной музыки METANOIA. 3 сентября площадка на Васильевском острове превратиться в портал, соединяющий метафизическое и реальное.
По словам организаторов события, на фестивале ждут каждого, кто придет в образе «мрачного путника, кибернетического война, или безликого эльфа в необычной маске».
Фестиваль откроет композитор Andrew Sprrw, работающий в жанре experimental/noise/techno, передают «Невские новости». После этого на сцену поднимется космоэнергетический дуэт Crimson Butterfly из Нижнего Новгорода.
Также на площадке ожидается выступление аудио-визуального проекта St. Fractalium и петербургской дроун-метал-группы Dröme.
Ранее News.ru узнал, на чьи выступления можно попасть в Москве до конца 2018 года.
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