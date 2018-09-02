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Гергиев выступит с немецким оркестром в Швейцарии и Германии
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Гергиев выступит с немецким оркестром в Швейцарии и Германии 

Sputnik Южная Осетия 9 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 2 сен — Sputnik. Маэстро Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр выступят на музыкальных фестивалях в Швейцарии и Германии, сообщает РИА Новости. Выступления пройдут в преддверии открытия нового сезона, которое запланировано на 19 сентября.
Гастрольный тур Гергиева и немецкого оркестра стартует в Швейцарии 2 и 3 сентября, где они выступят на летнем Люцернском фестивале, исполнив Четвертую ("Романтическую") симфонию Антона Брукнера, Концерт для скрипки с оркестром №1 Дмитрия Шостаковича и произведения русских композиторов Анатолия Лядова, Николая Римского-Корсакова и Игоря Стравинского.
Выступления Мюнхенского филармонического оркестра с маэстро Гергиевым продолжатся в Германии на Берлинском музыкальном фестивале 7 сентября на сцене Берлинской филармонии.
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